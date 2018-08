Schweighausen (fwi) – Die Dorfgemeinschaft Schweighausen kann stolz auf ein bombastisches Festwochenende zurückblicken. Auch das Ferienprogramm, dass am vergangenen Freitag in Schweighausen angeboten wurde, ist ein voller Erfolg gewesen.

„Wir haben mit einem großen Ansturm gerechnet, aber in diesem Ausmaß... das ist schon großartig. Wir erleben jedes Jahr eine Steigerung bei den Gästen“, freute sich Alois Pfauth von der Dorfgemeinschaft Schweighausen.

Wie in den Vorjahren war schon der Festsamstag mit dem traditionellen Hitzkuchenverkauf ein echter Renner. Am Ende des Abends mussten die Schweighausener vermelden: „Wir sind ausverkauft.“ Ähnlich groß fiel der Besucheransturm dann auch am Sonntag aus. Peter aus Tirol sorgte mit Zither und gecoverten Schlagern beim Mittagstisch für den musikalischen Rahmen.

Für die jüngsten Besucher hielt nach dem ausgebuchten Ferienprogramm am Freitag auch der Festsonntag allerlei Attraktionen bereit: Ein altes Zirkuszelt auf Stelzen bot idealen Sonnenschutz für den Sandkasten. Drum herum verlangte ein Parcours viel Geschick beim Balancieren über Wippe und Schwebebalken. Und auch das Jagstzeller Spielmobil stand an dem Tag zur Verfügung. Besonders gut kamen das Pferdereiten und die Fahrten mit Kutsche oder Traktor an.