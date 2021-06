Bei Jagstzell: Kompost entzündet sich von alleine

Die Freiwilligen Feuerwehren Ellwangen und Jagstzell sind am frühen Dienstagmorgen gegen 3.10 Uhr in die Straße Am Gaisberg in Jagstzell ausgerückt, nachdem von dort ein Brand gemeldet worden war.

Offensichtlich hatte sich hier auf einem Grundstück ein Komposthaufen, der hinter einem Terrassenzaun aus Holz aufgestellt war, durch den trockenen Inhalt selbst entzündet. Bevor das Feuer auf die angrenzende Gartenhütte übergreifen konnte, wurde es durch die Feuerwehren gelöscht.

Der Sachschaden wird auf circa 15 000 Euro beziffert.