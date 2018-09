Beeindruckende Vorführungen beim Feuerwehrjubiläum

Die Feuerwehr Jagstzell hat ihren 175. Geburtstag gefeiert. Rund um die Festhalle waren Oldtimer von Feuerwehrfahrzeugen aber auch die modernsten Fahrzeuge aus heutiger Zeit aufgebaut. Der Festakt in der Turn- und Festhalle warf einen Blick auf die Geschichte, aber auch in die Zukunft und damit auf das neu bestellte HLF 10 (Hilfelöschfahrzeug) das bis Ende 2019 ausgeliefert wird sowie auf die geplante Erweiterung des Rettungszentrums in der Jagstaue.

Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Samstagmit einem Festgottesdienst in der Sankt-Vitus-Kirche, zelebriert von Pfarrer Martin Danner und Pfarrer Matthias. Anschließend zogen alle unter der Begleitung des Musikvereins und verschiedener Fahnenabordnungen der umliegenden Wehren zur Turn- und Festhalle.

Kommandant Thomas Stahl erinnerte an die Anfangsjahre, als mit einfachsten Mitteln Brände bekämpft werden mussten. So geht aus den Geschichtsbüchern hervor, dass so genannte Feuerreiter losgeschickt wurden, um eine Brandkatastrophe bekannt zu machen und alle Mitbürger aufzufordern, mit Ledereimern oder Kübelspritze Hilfe zu leisten.

Wunsch: Stets gesund von den Einsätzen heimkehren

Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller schaute in die Zukunft der Feuerwehr. Er ging unter anderem darauf ein, dass die Gemeinde ein brandneues HLF 10 für 391 000 Euro bestellt hat, das Ende 2019 ausgeliefert wird. Des Weiteren erwähnte er die Erweiterung des Jagstzeller Rettungszentrums, die angegangen werden soll. Müller lobte die Feuerwehrfrauen, die ihren Männern stets den Rücken freihielten bei deren manchmal gefährlichem Job. Zur festlich mit Feuerwehrutensilien geschmückten Halle sagte er: „So herrlich habe ich meine Halle noch nie gesehen“.

Kreisbrandmeister Otto Feil ging auf die Entwicklung der Feuerwehr ein. Die Entwicklung bei der Ausrüstung der Feuerwehr gehe rasend schnell voran. CDU-Landtagsabgeordneter Winfried Mack betonte, wie wichtig es sei, dass die Verbindung zwischen Feuerwehr und Bürgerschaft funktionieren würde. Die Feuerwehr sei ein gutes Beispiel, wie Alt und Jung harmonieren können.

Kreisverbandsvorsitzender Klaus Kurz wünschte den Kameraden, dass sie stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Von der Patenwehr, der Feuerwehr Ellenberg, gratulierte deren Kommandant Reinhold Rief.

Jugendfeuerwehr hat bei Vorbereitungen viel geholfen

Kommandant Thomas Stahl dankte in seiner Schlussrede allen, die zum Gelingen des Jubiläumsfestes beigetragen hätten und schloss die Jugendwehr, auf die Jagstzell stolz sei, mit ein. Sie habe sich unglaublich in die Vorbereitung eingebracht und zum Beispiel die Gestaltung der Halle übernommen. Der Musikverein umrahmte die Feierstunde mit festlicher Musik. Später legte DJ Andy Hits auf den Plattenteller.

Der Sonntag begann mit Frühschoppen und Mittagessen. Vor der Halle waren Oldtimer-Feuerwehrautos zu bestaunen sowie die neuesten Fahrzeuge, die von Michael Gärtner aus der gesamten Region organisiert worden waren. Und wie es sich für eine Feuerwehr gehört, wurde zum Beispiel die Bekämpfung eines Fettbrands und dessen verheerende Folgen gezeigt, wenn er mit Wasser gelöscht wird. Was für eine Wucht eine im Feuer explodierende Sprayflasche hat, schockierte die Zuschauer. Die Besucher wurden auch an den Umgang mit Feuerlöschern herangeführt. Schon jeder hat einen gesehen, aber die wenigsten können im Ernstfall damit umgehen. Unter Anleitung erfahrener Feuerwehrleute konnten sie das lernen.