Beachboys und Badenixen gesucht: Baywatch-Casting in Jagstzell

Am Sonntag, 12. Mai, wird in Jagstzell das neue Freizeitgelände „Jagst erleben“ mit einem großen Fest eingeweiht. Gäste können das neu gestaltete Gelände mit (kleinem) Strand, Wasserspielen, Sonnenterasse und Arboretum bewundern. Was den Jagstzellern zum perfekten Glück derzeit allerdings noch fehlt, sind auf Baywatch-Tauglichkeit geprüfte Rettungsschwimmer. Mit einem großen Plakat wird deshalb seit dem 1. Mai nach Kandidaten gesucht.

Interessierte und vor allem geeignete Bewerber, die im roten Badenanzug beziehungsweise Badehose eine perfekte Figur abgeben, können sich laut dem Aufruf bei der Gemeinde bewerben. Wie Bürgermeister Raimund Müller auf Nachfrage versichert, gehe dieser Aufruf nicht auf eine Initiative der Verwaltung zurück. Es habe sich auch noch keiner gemeldet, der am neuen Jagststrand in Jagstzell Dienst schieben will. Das ginge – wie so vieles in Jagstzell – ohnehin nur ehrenamtlich. „Das Grundstück ist vom Kreisbauamt abgenommen und auch eine Bestätigung der Versicherung liegt vor. Wir brauchen an unserem Strand offiziell keine Badeaufsicht.“ Zumal die Risiken überschaubar seien. Die Wassertiefe im klar abgrenzten Nichtschwimmerbereich liegt bei circa zehn bis maximal 15 Zentimetern.

Sollte sich aber doch jemand bereit erklären, würde die Gemeinde das passende Dress und auch die obligatorische Rettungsboje stellen, verspricht Müller. Eine Umkleidekabine gebe es am Jagststrand ja schon – im Gemeindeschuppen neben dem Kleintierzüchtervereinsheim.