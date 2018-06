Baukindergeld bekommt nicht jeder

Wer hat in Jagstzell einen Anspruch auf Baukindergeld? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Jagstzell in seiner Sitzung am Montag intensiv beschäftigt.

2015 hatte der Gemeinderat Jagstzell das Baukindergeld eingeführt. Seither zahlt die Gemeinde jungen Familie für jedes Kind, das in Neubauten im Baugebiet „Lindenmahd II, 1. Bauabschnitt“ lebt, einmalig 2000 Euro. Jetzt bat ein Bürger darum, das Baukindergeld noch etwas großzügiger zu gewähren. Konkret wünschte der Antragsteller, dass die Förderung auch jenen Familien gewährt wird, die ihr Baugrundstück nicht von der Gemeinde erworben haben.

Nach einer längeren Aussprache wurde dieser Antrag dann allerdings einstimmig abgelehnt. (ng)