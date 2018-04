Auto angefahren und geflüchtet

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag mit seiner offenen Ladetüre beim Vorbeifahren ein in der Rosenberger Straße geparktes Auto beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er von einem Zeugen angehalten und auf den Unfall aufmerksam gemacht worden war. Der Unfallverursacher konnte von der daraufhin alarmierten Polizei in Eggenrot angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt.