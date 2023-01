Auftakt zum Jubiläumsjahr: Musikverein Jagstzell feiert 100-jähriges Bestehen

Mit dem Stück „Five Continents“ aus dem Musical „In 100 Tagen um die Welt“ eröffnete das Jugendorchester Jagstzell/Rosenberg unter der Leitung von Simone Boy den Konzertabend. Wie der Verein in seinem Nachbericht mitteilt, wurde zunächst nur „Europa“ musikalisch umgesetzt, alle anderen Kontinente sollten im Rahmen des diesjährigen Kinderfestes vorgetragen werden. Anschließend präsentierten sie den Titel „Pirates of the Caribbean“ und zum Abschluss die Titelmelodie aus „Die Eiskönigin“. Dieses Stück wird das Jugendorchester im Rahmen des Jugendwertungsspiels vortragen. Das Publikum war begeistert und forderte mit viel Applaus eine Zugabe. Diese gab das Orchester gern und spielte zu dieser Gelegenheit dem Musikverein als Ständchen „Happy Birthday to you“, bei dem der ganze Saal mitsang.

Im Anschluss eröffnete die aktive Kapelle unter der Leitung von Andreas Wunder seinen Konzertteil mit dem „Gran Finale Secondo“ aus der Oper AIDA. Gefolgt von der Originalkomposition für Blasmusik „The Sound of Crime“, bei dem typische Geräusche aus Krimiszenen wie Schreie, Schüsse und Eulenrufe dargestellt wurden. Mit dem tongewaltigen Werk „Oh Fortuna“ aus Carl Orffs Carmina Burana beendete der Musikverein den ersten Konzertteil.

Der zweite Konzertteil stand ganz im Zeichen der Höhepunkte vergangener Jahrzehnte. So glänzten Sonja Vees und Theresa Bilek in dem Flötensolo „Celtic Flutes“, welches irische Klänge verarbeitet. Gefolgt von der Titelmelodie zu „Das Boot“ und der Polka „Rosamunde“. Sozusagen zum Abschluss der Weihnachtszeit brachte der Musikverein die Titelmelodie zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zum Vortrag.

Das Geburtstagskonzert ist nur der Auftakt zum Jubiläumsjahr des MV Jagstzell. In einem „Heft zum Fest“, das monatlich erscheint und auch auf der Webseite des Vereins einsehbar ist, sollen Blasmusikfreunde über die Veranstaltungen im Rahmen des 100-jährigen Bestehens informiert werden. Den Höhepunkt des Geburtstagsjahres wird aber das Kreismusikfest am Wochenende vom 7. bis 9. Juli bilden. Der Verein plant hier am Freitag, 7. Januar, unter anderem ein Kinderfest mit Umzug und Musical sowie einen Vereinsabend mit „The Brassidents“. Der Samstag startet mit einem Weißwurstfrühstuck und wird danach vom Tag der Bläserjugend mit Jugendwertungsspiel dominiert. Den Abend gestalten die Gruppen „Heilix Blechle“ und die Blaskapelle „Blecharanka“. Am Sonntag stehen dann zunächst ein Zeltgottesdienst sowie ein Jubiläumsumzug mit Fahneneinmarsch auf dem Programm, letzterer wird vom Musikverein Hüttlingen begleitet. Den Abschluss bildet eine Abendserenade mit den „Hohenloher Highlanders Pipes & Drums“. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.mvjagstzell.de/100-Jahre