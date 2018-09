Schwere Verletzungen hat sich ein 52-Jähriger am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall zugezogen. Der Mann war dabei, ein Beschattungssegel an einem Gebäude im Höhenweg zu installieren, als er aus drei Metern Höhe von der Leiter fiel. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei war vor Ort, um den Arbeitsunfall zu untersuchen.