Am Montag kommt die Fußgängerröhre in Jagstzell an ihren Platz

Das mit rund 3,2 Millionen Euro Gesamtinvestition derzeit größte Bauvorhaben in Jagstzell, die Bahnunterführung, liegt voll im Zeitplan, nein sogar etwas besser. Seit Samstagmorgen 0 Uhr ruht der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Ellwangen und Crailsheim. Kurz darauf wurden die Gleise entfernt und mit dem Aushub für die rund 400 Tonnen schwere und zwölf Meter lange Röhre begonnen. Am 28. März muss alles fertig sein. Die Gesamtmaßnahme samt Wegebau, Hochwasserschutz, Beleuchtung und Mauern, die zur Straße abgrenzen, soll bis Ende August vollendet sein.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr waren auf der derzeit größten Baustelle in Jagstzell alle zufrieden. „Wir liegen mit den Arbeiten vier Stunden vor dem Zeitplan. Das freut uns und wir haben uns damit einen Puffer geschaffen. Wenn alles so läuft wie bisher, sind wir mehr als zufrieden. Aber man weiß ja nie, was noch alles passieren kann“, sagten die Fachleute der Firma Awus im Gespräch mit unserer Zeitung. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Bahndamm abgehoben und der Untergrund für die Unterführung planiert. Darauf werden dann als nächster Schritt die Fertig-Fundamente eingebracht auf denen dann, auf Stahlschienen, die mit Teflon beschichtet sind, die 400 Tonnen schwere Unterführung im Gesamten durch den abgetragenen Bahndamm gezogen wird. Dann wird das Gelände wird angefüllt, verdichtet und die herausgenommen Gleisstücke samt Schwellen werden wieder verschweißt.

Schienen werden ersetzt, Brücken instandgesetzt

In dieser so genannten Sperrphase vom 24. bis 28. März, in der der gesamten Schienenverkehr ruht und die Beförderung der Fahrgäste über einen Schienenersatzverkehr organisiert wird, werden auf der Strecke zwischen Ellwangen und Crailsheim an insgesamt acht verschiedenen Bereichen zum Teil Schienen gewechselt oder marode Brücken instandgesetzt.

Ein wahrliches Jahrhundertbauwerk, das mit einer Gesamtinvestition von rund 3,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der Eigenanteil der Gemeinde Jagstzell dürfte bei rund einer Million Euro liegen. Für diesen Betrag sind Zuschussanträge gestellt worden. Unter anderem in Höhe von rund 400 000 Euro für finanzschwache Gemeinden. Den komfortablen Förderbetrag in Höhe von über einer Million Euro hat Regierungspräsident Wolfgang Reimer persönlich in Jagstzell vorbeigebracht. Für die Außenanlagen samt Wegeführung und der gesamten Infrastruktur wie Hochwasserzusatzschutz, Beleuchtung, der Mauer zur Abtrennung zum Straßenverkehr, die vom Ingenieurbüro Grimm, Ellwangen geplant wurden, stehen noch einmal Kosten in Höhe von rund 380 000 Euro an.