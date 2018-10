Alles neu im Wohngebiet „Buschle“

Vor über vier Jahrzehnten ist das Wohngebiet Buschle in Dankoltsweiler bebaut worden. Jetzt soll es im Zuge des Breitbandausbaus komplett erschlossen werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Entwurfsplanung für einen Ausbau zugestimmt. Über zwei Millionen Euro wird das kosten. Läuft alles nach Plan könnten die Arbeiten im Frühjahr 2020 starten.

Neben dem Anschluss ans Gas- und Glasfasernetz sollen in dem alten, gewachsenen Wohngebiet „Buschle“, konkret in der Straße „Buschle“, im Wiesenweg und im Storrenbuck, auch der Straßenbelag erneuert und der alte Kanal saniert werden. Die Planungen für das nächste Jagstzeller Millionenprojekt sind bereits im vergangenen Jahr angelaufen, eine Bürgerinformationsveranstaltung hat ebenfalls schon stattgefunden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag wurde jetzt eine erste Entwurfsplanung für den weiteren Ausbau präsentiert. Zuständig dafür war Bauingenieurin Manuela Bergdolt vom beauftragten Ellwanger Büro Stadtlandingenieure. Sie erläuterte dem Rat, was im Einzelnen geplant ist. Demnach wird der in weiten Teilen marode Abwasserkanal in dem Gebiet komplett erneuert und aufdimensioniert. Auch eine neue Wasserleitung ist vorgesehen.

Die Straßen, die in dem Wohngebiet aktuell eher einem Flickenteppich gleichen, werden ebenfalls umfassend saniert, Straßenentwässerung und -beleuchtung optimiert. Der bestehende Gehweg in der Straße „Buschle“ soll gepflastert werden, auf dem kleinen öffentlichen Parkplatz, den es im „Buschle“ gibt, soll unterirdisch ein neuer Löschwasserbehälter für die Feuerwehr angelegt werden.

Die Kosten für dieses Projekt bezifferte die Ingenieurin auf rund 2,5 Millionen Euro. Würde man auch noch den direkt benachbarten Kapellenweg mit ausbauen, würden das zusätzliche 670 000 Euro kosten, ließ Bergdolt das Gremium wissen. Eine Ausführungsplanung könne das Ingenieurbüro bis zum Frühjahr/Sommer 2019 vorlegen. Eine Ausschreibung der Arbeiten sei ab Mitte 2019 möglich, die Bauausführung könne dann ab Frühjahr 2020 erfolgen.

Eventuell höhere Erschließungsbeiträge

Bürgermeister Raimund Müller machte in der nachfolgenden Beratung klar, dass ein zeitgleicher Ausbau des Kapellenwegs zwar wünschenswert sei. Die Gemeinde könne das aus jetziger Sicht aber finanziell nicht darstellen. „Das schaffen wir einfach nicht“, so Müller. Es sei durch eine Zurückstellung dieses Vorhabens aber nichts verloren. „Wir machen das dann nur zu einem etwas späteren Zeitpunkt.“

In der Debatte mischte am Montag auch noch ein Anwohner aus dem „Buschle“ mit. Er machte sich vor allem Sorgen um die Erschließungsbeiträge, die jetzt auf die Anwohner zukommen. Da man zunächst von Baukosten von rund 1,9 Millionen ausgegangen war, sie jetzt aber 2,5 Millionen Euro betragen, befürchtet der Anwohner höhere Erschließungsbeiträge für die Angrenzer. Der Mann verwies in diesem Zuge auf die Bürgerinformationsveranstaltung vor gut einem Jahr. Da sei von 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter ausgegangen worden. „Bleibt es dabei oder wird das mehr?“, wollte er vom Bürgermeister wissen. Der konnte das nicht ausschließen. „Abgerechnet werden am Ende die tatsächlichen entstandenen Kosten und keine Kostenschätzungen. Möglicherweise kommen deshalb tatsächlich höhere Erschließungsbeiträge auf die Angrenzer zu“, räumte Müller ein. „Aber eine Kristallkugel haben wir auch nicht.“

Der Entwurfsplanung wurde am Ende vom Gemeinderat einstimmig zugestimmt.