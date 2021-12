Agathe Rettenmeier singt seit 70 Jahren im Kirchenchor Jagstzell

Am Vorabend des ersten Adventssonntags begeht der Jagstzeller Kirchenchor traditionell seine Cäcilienfeier. So wurde auch in diesem Jahr zunächst der von Pfarrer Harald Golla zelebrierte Gottesdienst mit dem erforderlichen Mindestabstand der Sängerinnen und Sänger gesanglich mitgestaltet. Unter der Leitung von Waltraud Gschwender und der musikalischen Begleitung von Kathrin Prochaska (E-Piano) und Alexander Latzko (Gitarre) erklangen wunderschöne adventliche Weisen, die die zahlreichen Gottesdienstbesucher in die vorweihnachtliche Zeit einstimmten.

Pfarrer Golla ermutigte in seiner Predigt die Gemeinde im Sinne des Evangelisten Lukas, sich gerade in einer Zeit voller Erschütterungen „aufzurichten, auf den Herrn zu schauen und Mut zu fassen“. Das Beten kann dabei als Brücke zwischen Himmel und Erde dienen; die Grundhaltung „Betend handeln und handeln aus dem Gebet“ kann helfen. Gebetet wurde im Gottesdienst auch für drei langjährige Kirchenchormitglieder, die im Laufe des Jahres verstorben sind: die treuen Sängerinnen Philomena Vaas, Maria Riek und Maria Schlosser.

Am Ende der Messe durfte Pfarrer Golla einige Mitgliederehrungen vornehmen. Agathe Rettenmeier bereichert den Kirchenchor seit rekordverdächtigen 70 Jahren mit ihrem Gesang, und Rita Sorg ist seit beachtlichen 55 Jahren dabei. Weiter wurden Susanne Vitek für 15 Jahre und Franz Abele, Kathrin Prochaska und Sylvia Weidler für zehn Jahre Gesang geehrt; darüber hinaus Ulrike Maier-Petzke für zehn Jahre engagierten Dienst an der Orgel, bei dem sie ständig neue Impulse mit einbringt.

Als „schöne Gemeinschaft“ beschrieb Pfarrer Golla trefflicherweise den Kirchenchor und konnte diese Aussage auch durch ein nettes Zitat belegen: Bei einem Intensivprobentag im Oktober habe ihm ein Mitglied augenzwinkernd zugeflüstert, man müsse „nicht wirklich gut singen können“, das würde „überhaupt nicht auffallen“. Grund genug, einmal unverbindlich im Jagstzeller Kirchenchor vorbeizuschauen.