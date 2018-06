Jagstzell (ij) - Die Bahnunterführung im Zuge der Mühlstraße (B 290) in Jagstzell wird aufgrund der Beseitigung von Anfahrschäden von Sonntag, 10. Juni, bis Samstag, 16. Juni, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist von Jagstzell über die K 3321 - Rosenberg-Unterknausen - K 3230 - L 1060 - Ellwangen-Eggenrot - L 1060 - B 290 nach Ellwangen und in umgekehrter Fahrtrichtung ausgeschildert.