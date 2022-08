Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Mann sei gegen 13.45 Uhr in Jagstzell-Dietrichsweiler bei Bauarbeiten an einem Neubau kopfüber rund drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Dabei soll er sich tödliche Verletzungen zugezogen haben. Der Polizei würden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Die Beamten gehen von einem tragischen Unfall aus, heißt es weiter.