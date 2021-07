30-jähriger Bankbetriebswirt will Bürgermeister in Jagstzell werden

Zu Beginn der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Jagstzell meldet Patrick Peukert seine Ambitionen an. „Die Idee und das Interesse am Amt des Bürgermeisters lebt schon seit langer Zeit in mir und Jagstzell ist die Gemeinde, in der ich es gerne ausüben möchte.“ Er trete in Jagstzell an, „um sich für das Wohl der Gemeinde zu engagieren.“

Patrick Peukert ist im Teilort Gaishardt der Gemeinde Neuler aufgewachsen und wohnt immer noch dort. Zurzeit studiert er den gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, die als Kaderschmiede für Bürgermeister gilt. Das Grundlagenstudium hat er bereits abgeschossen.

Zuvor war Patrick Peukert zwölf Jahre in der VR-Bank in Ellwangen tätig, wo er nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte und danach ein berufsbegleitendes Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt erfolgreich abschloss. Das Studium im gehobenen Verwaltungsdienst hat er angefangen, weil er von der Arbeit rund um die Verwaltung in der Gemeinde seit jeher fasziniert war.

Seit sieben Jahren ist Peukert im Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Neuler tätig und hat so zahlreiche praktische Erfahrungen gesammelt. Der 30-jährige ist ledig, katholisch und parteilos. „Ich kann als unabhängiger Kandidat für das Amt antreten.“

Die nördlichste Kommune im Ostalbkreis mit seinen Ortsteilen sieht Peukert als liebens- und lebenswerte Gemeinde. Hier seien zahlreiche wichtige Projekte abgeschlossen und angestoßen worden. Mit der Bevölkerung, den Gemeinderäten und der Verwaltung möchte Peukert daran anknüpfen. Dies müsse natürlich alles mit dem notwendigen Blick auf die Gemeindefinanzen geschehen, sagt er. Dazu bringe er erweiterte Kenntnisse durch seine berufliche Vorbildung und sein Studium ein.

Die Bürger und deren Wünsche sind für Peukert „das A und O“. Die Einwohner Jagstzells wolle er immer miteinbeziehen. Und in den persönlichen Kontakt will er mit ihnen treten, sofern es die Corona-Verordnungen zulassen – „damit sie sich ein Bild von mir machen können“.

Wer möchte, kann dies heute schon digital tun – über Facebook (Patrick Peukert Jagstzell) und Instagram (patrick_peukert_jagstzell) oder per E-Mail an apatrickpeukert91@googlemail.com