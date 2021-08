2. Jagst-Song-Contest: Wer hat Lust zu Singen?

Der Verein Kulturgestalten Jagstzell veranstaltet zusammen mit der „JSC All Stars Band“ am Samstag, 11. September, 17 Uhr, im Schulhof der Grundschule den 2. Jagst-Song-Contest.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können – als Solist oder im Duett – an dem Gesangswettbewerb teilnehmen. Eine unabhängige Jury vergibt am Ende die ersten drei Plätze in drei Altersgruppen (fünf bis zehn Jahre, elf bis 17 Jahre und Erwachsene). Alle Teilnehmer erhalten einen kleinen Preis.

Bei dem Contest soll lediglich ein Song vorgetragen werden, die Teilnehmer werden aber um Abgabe von zwei bis drei Songwünschen gebeten. Die Begleitung der Sänger übernimmt an dem Abend die „JSC All Stars Band“. Falls dies nicht möglich ist, kann alternativ auch Playbackmusik eingespielt werden oder die Teilnehmer übernehmen selbst den Instrumentalpart.

Von der „JSC All Stars Band“ existiert bereits eine Auswahl an möglichen Songs. Diese Liste ist unter www.kulturgestalten.net abrufbar.

Geprobt wird am Tag der Aufführung Probe von 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr.

Anmeldung per Mail an jsc@kulturgestalten.net oder ab 18.00 Uhr per Telefon 07967 / 701847.