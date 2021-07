1,5 Millionen Euro für besseres Trinkwasser

Der Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe erhält einen Landeszuschuss in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro, um die Trinkwasserqualität in der Region zu verbessern. Zu den Baumaßnahmen, die nun vom Umweltministerium gefördert werden, gehören die Erweiterung des Wasserwerks Schweighausen in Jagstzell um eine Ultrafiltrationsanlage sowie der Ausbau der Quellen und Brunnen, aus denen das im Wasserwerk aufbereitete Rohwasser stammt.

„Die Menschen im Land langfristig und verlässlich mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen, ist ein wichtiges Anliegen des Umweltministeriums“, sagte Umweltministerin Thekla Walker am Donnerstag in Stuttgart. Für eine moderne und sichere Wasserversorgung stünden in diesem Jahr rund 42 Millionen Euro an Landesmitteln bereit. Im Wasserwerk Schweighausen könnten nun dank des Einbaus der Ultrafiltrationsanlage Trübstoffe sowie Bakterien und Viren besser entfernt werden. Das verbessere die Wasserqualität und nutze allen Bürgerinnen und Bürgern.

Seit 2014 kooperiert der Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe mit dem Zweckverband Nordostwürttemberg. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit muss nun die Trinkwasserqualität verbessert und sichergestellt werden. Um dies zu realisieren, wird der im Wasserwerk Schweighausen zur Aufbereitung des Rohwassers eingesetzte Schnellfilter durch eine Ultrafiltrationsanlage ergänzt. Die bisher notwendige Ozonung des gefilterten Wassers könne damit entfallen, so das Umweltministerium. Im anschließenden zweiten Bauabschnitt würden dann die Quellen und Brunnen, aus denen das Rohwasser gewonnen wird, an den Stand der Technik angepasst und ausgebaut. Das erhöhe die Eigenwassermenge des Wasserwerks in Schweighausen und sichere die Trinkwasserversorgung vor Ort.