Ein 13-jähriger Junge hat sich schwere Verletzungen zugezogen, als er am Mittwoch gegen 15.30 Uhr allein mit seinem Fahrrad stürzte. Er kam von der Straße An der Jagstbrücke ab und stürzte in einen neben der Straße verlaufenden Straßengraben oder Bachlauf. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Sankt-Anna-Virngrundklinik eingeliefert.