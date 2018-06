12-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Zwölfjähriger bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zugezogen.

Laut Polizei war der Junge gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Mountainbikegelände zwischen dem Sportplatz und dem Friedhof im Einmündungsbereich Crailsheimer Straße / An der Jagstbrücke unterwegs. Mehrfach befuhren er und zwei Freunde mit ihren Mountainbikes die mit Kuppen und kleinen Sprüngen versehene Strecke ab. Dabei verlor der Zwölfjährige beim Sprung über eine am Geländegrund aufgebaute Schanze die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Sturzhelm.