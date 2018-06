Zwei Radfahrer werden verletzt.

Zwei E-Bike-Fahrer sind am Sonntagnachmittag hintereinander auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 3311 von Hüttlingen in Richtung Wasseralfingen gefahren. Der vorausfahrende 62-jährige Radfahrer verlangsamte nach der Radwegunterführung beim Albanus-Kreisel seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. In diesem Moment überholte der nachfolgende 78-jährige Radfahrer den Vorausfahrenden, wodurch es gegen 14.45 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Radler kam.

Der Jüngere der beiden zog sich dabei eher leichte Verletzungen zu, der Ältere wurde mit wohl schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.