Zwei Erweiterungen: Großes Baugebiet entsteht im Onatsbachtal und ein kleines im Brühl

Die Gemeinde Hüttlingen benötigt dringend Baugebiete, um die große Nachfrage in der Nähe der Kreisstadt befriedigen zu können. In der letzten Sitzung dieses Jahres hat der Gemeinderat nun zwei Bebauungsplanerweiterungen beschlossen: In den „Heiligenwiesen Süd II“ und der „Erweiterung Brühl“ können insgesamt 30 neue Bauplätze entstehen.

Es sei eine Größenordnung von circa 2,5 Hektar möglich, sagte Bürgermeister Günter Ensle. Diese Erweiterung könnte im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach Paragraph 13 a des Baugesetzbuches auch recht zügig möglich werden. Eine ähnliche Sachlage ergibt sich – allerdings in geringerem Umfang – im Bereich „Brühl“. Die beiden Aufstellungsbeschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Die vorhandene, gute Infrastruktur rechtfertigt nach Ansicht der Gemeindeverwaltung eine recht große Erweiterung im Bereich der Heiligenwiese im Onatsbachtal, nicht weit von der Auffahrt zur Westumgehung. „Das Gebiet hatten wir seit längerem im Auge und die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen“, sagte Bürgermeister Günter Ensle. Planer Joachim Zorn vom Ellwanger Büro „stadtlandingenieure“ erklärte, dort könnten circa 25 Bauplätze entstehen. Ein Problem könnte der Lärm von der B 29 und der Kreisstraße sein. Die Bauplätze grenzen an den Onatsbach. Es müssen zehn Meter Abstand zum Bach eingehalten werden, weiterer Abstand sei wegen des Hochwasserschutzes nötig. Konkretere Planungen werde es erst im neuen Jahr 2020 geben, so Ensle.

Das zweite, kleinere Gebiet ist ein Streifen neben dem Neubaugebiet „Brühl“. Nahe des ehemaligen Straubenmühle-Areals könnten maximal fünf Bauplätze für Einzelhäuser entstehen, bemerkte der Bürgermeister.