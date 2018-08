Zum Tode von Walter Schmid

Von Lindauer Zeitung

Der Pegel des Bodensees sinkt und sinkt: Nur noch 3,20 Meter zeigte er am Montagmittag in Konstanz an. In Lindau zeigt sich der niedrige Pegel vor allem in der Giebelbachstraße: Dort ist der See, der normalerweise bis zur Mauer reicht, schon viele Meter zurückgewichen – und ein schlammiges, algiges Ufer hat sich gebildet (Foto). So richtig viel ändern wird sich an dieser Situation auch in den kommenden Wochen vermutlich nicht: Zwar soll es laut Wetterbericht am Wochenende regnen, Anfang nächster Woche soll das schöne (und trockene) Wetter dann ...