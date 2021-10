Zoff im Gemeinderat Hüttlingen: Bürgermeister Ensle legt Kowatsch den Rücktritt nahe

Über die Sitzung des Gemeinderats Hüttlingen vom Donnerstag, 21. Oktober, hat die Gemeinde mit einer Mitteilung informiert, die wir hier wörtlich wiedergeben: „BM Günter Ensle verlas folgende Mitteilung: Gemeinderat Kowatsch fehlt nun zum 11. Mal in diesem Jahr unentschuldigt. Das ist ein neuer trauriger und negativer Rekord seit Bestehen des Gemeinderats Hüttlingen. Kowatsch scheut die offene politische Auseinandersetzung und hat auch kein Interesse an der Mitarbeit im Gemeinderat, obwohl er sich verpflichtet hat sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Stattdessen hetzt er in den sozialen Medien und zahlreichen Mails gegen den Bürgermeister und auch gegen die Gemeinde Hüttlingen in unverantwortlicher Weise. Als Privatmann kann er dies, aber nicht als Gemeinderat, da ist er zum Wohl der Gemeinde verpflichtet. Gemäß § 34 Abs. 3 GemO gehört es zu den Amtspflichten der Gemeinderäte an den Sitzungen teilzunehmen. Grundsätzlich gilt gemäß Paragraf 17 Absatz 4 Gemeindeordung, dass ein Gemeinderat nicht unentschuldigt den Gemeinderatssitzungen fernbleiben kann. Gemeinderat Kowatsch ist in diesem Jahr schon elf Mal unentschuldigt den Gemeinderatssitzungen ferngeblieben. Wenn Gemeinderat Kowatsch noch einen Funken Pflichtbewusstsein hat, dann tritt er aus diesem Gremium freiwillig aus.“