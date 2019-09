Wohnkomplex soll auf Streuobstwiese entstehen - Hüttlinger wehren sich

Genau 2121 Unterschriften haben Bürger aus Hüttlingen und Umgebung dem Bürgermeister übergeben. Sie wehren sich gegen die Bebauung im Fuchsloch mit einem Wohnkomplex aus fünf Mehrfamilienhäusern.

Gut 50 Bürger wollten sich vom Regen nicht abhalten lassen und haben sich im Rathaushof in Hüttlingen versammelt, um Bürgermeister Günter Ensle die in den vergangenen Wochen gesammelten Unterschriften zu übergeben. Es geht um ein Bauvorhaben, das bei den Bewohnern des bisher idyllischen Wohngebiets Fuchsloch am Rande von Hüttlingen auf wenig Gegenliebe stößt. Entschieden hat der Gemeinderat bereits, dass dort - auf der Streuobstwiese - grundsätzlich gebaut werden kann. Doch ob das Bauprojekt tatsächlich so kommt, ist noch offen.

Hüttlinger sammeln 2121 Unterschriften (Foto: eva)

Eine Anwohnerin, die sich mit ihrer Familie unter einem Schirm drängt, spricht aus, was viele hier bewegt. „Wenn da oben große Klötze mit vielen Wohnungen hinkommen, leidet das ganze Gebiet. Wir haben hier gebaut, weil es eine ruhige Gegend ist“. Manche sind mit Schildern gekommen, „Natur statt Beton“ oder auch „Keine Intensivbebauung“ ist zu lesen.

Es zeigt, wie sehr uns Hüttlinger das Thema bewegt. Lothar Schinko

Die harte Kern der Bürgerinitiative, das sind Armin Wolfsteiner, Hermann Kopp und Lothar Schinko übergeben die Unterschriften. Sie haben, zusammen mit Georg Fürst, die Unterschriften gesammelt. Dass während der Urlaubszeit von Ende Juli bis Ende August so viele zusammen kamen, werten sie als Zeichen. „Es zeigt, wie sehr uns Hüttlinger das Thema bewegt“, sagte Schinko bei der Übergabe.

Zuvor auf der grünen Wiese, die an den Erlenweg grenzt, hatten die Anwohner Armin Wolfsteiner und sein Nachbar Hermann Kopp mit simulierten Fotos auf dem Laptop dargestellt, wie sich fünf große Wohnblöcke in das von Einfamilienhäusern besiedelte Gebiet einfügen würden. „Überhaupt nicht“, so das Fazit von Wolfsteiner. Er wohnt direkt mit Blick auf die schöne Streuobstwiese, die bis zu vierstöckigen Wohnblocks würden ihm und auch anderen Anwohnern Sicht und Sonne nehmen.

„Wir haben nichts dagegen, wenn hier noch Einfamilienhäuser gebaut werden, aber Wohnblocks mit bis zu 100 Wohnungen, das verkraftet die Gegend einfach nicht“. Schon wegen des Verkehrs. „Die ganze Umgebung wäre dann zugeparkt“.

Neben Verkehr, Lärm und zugeparkten Straßen führen die Anwohner auch den Schutz der Natur ins Feld. „Alle reden vom Insektenschutz“, meint Wolfsteiner. Außerdem sei die Streuobstwiese lange Zeit gar kein Baugebiet gewesen. Weil sie an einem Rutschhang liegt, sei die Erschließung aufwendig und schwierig. Deshalb, so vermuten die Kritiker, wolle die Gemeinde einen Investor mit ins Boot holen.

Bürgermeister Ensle entgegnete bei der Übergabe, er wolle die unterschiedlichen Interessen abwägen. Für das Projekt spreche unter anderem der Wohnungsmangel in Hüttlingen und der Wunsch der Landesregierung, zunächst Baulücken zu schließen, bevor man neue Flächen ausweise.