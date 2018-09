Wie Hüttlingen den Menschen in Burkina Faso hilft

Für Frère Joseph und Christel Trach-Riedesser muss es ein erhebender Abend gewesen sein. Sowohl während des anfänglichen Gottesdienstes, als auch bei der folgenden Show „Musik und Magie“ und schließlich auch bei der Begegnung der vielen Besucher im katholischen Gemeindehaus.

Sie alle haben ein Bekenntnis der Hilfsbereitschaft abgelegt mit den Armen im westafrikanischen Burkina Faso, mit den Schulkindern, Waisen und Kindergartenkinder in Godin, Koudougou oder Moukassa. Sie haben gesehen, was mit den in den über drei Jahrzehnten geflossenen Spendengeldern aus Hüttlingen, der vielen Sponsoren und den Veranstaltungserlösen geschehen ist. Die Menschen in Burkina Faso bekommen zu essen, Hilfe zur Selbsthilfe, Bildung und stets willkommene Unterstützung.

Abend beginnt mit Magie

Nach der von Pfarrer Ludwig Heller und seinen Konzelebranten Bundschuh und Wenger gehaltenen Vorabendmesse hatte in der gut gefüllten Kirche der Abend mit Musik und Magie begonnen, in welchem Frère Joseph nach den Trommelwirbeln von Luca Barth anhand von Bildern erzählte, wie glücklich die Kinder sind, welche eine Patenschaft oder gar einen Schulbesuch genießen. Aber auch wie schlimm Ernteausfälle und Dürren, Überschwemmungen mit damit verbundenen vergeblichen Aussaaten sind. Die Übersetzung seiner in Französisch vorgenommenen Ausführungen hatte Christel Trach-Riedesser übernommen.

Natürlich freute er sich auch darüber, dass mit den Spendengeldern etwa in Godin ein Haus entstanden ist, in dem eine Schwester mit zwei Praktikantinnen die medizinische Versorgung für 20 000 Menschen übernehmen können. Außerdem dass eine Kantine für Bewirtung der Kinder entstanden ist und dass ein vor Jahren geschickter Container mit Fahrrädern aus Hüttlingen noch heute als Hirsebank Verwendung findet. Auch das neue Waisenhaus in Koudougou hat sich bewährt.

Getreidemühle gekauft

Ein neuer Hühnerstall kann für eine bessere Versorgung genutzt werden. Es gibt eine Getreidemühle, welche mit Spendengelder aus einer Geburtstagsfeier gekauft werden konnte (wir berichteten) und auch die Schule in Libouré kann mit Hirse versorgt werden. Es konnten Brunnen gebohrt werden – die Liste ließe sich verlängern.

Der Abend wurde durch Zauberer Magic Robin ergänzt, durch ein Streichquartett mit Tobias Burkhardt, Jannika Anderl, Judith und Isolde Schmerek etwa mit dem „Air“ von Bach-Gounod bereichert, ehe man sich dann in das benachbarte Gemeindehaus zurückzog, wo das Team um Christel Trach-Riedesser zusammen mit Rudi Kolb und seiner Gattin für einen „gedeckten Tisch“ gesorgt hatten, dessen Getränkeerlös natürlich wieder Burkina Faso zugute kommen wird.