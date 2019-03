Wie ein Push-up-BH wirklich funktioniert

Wer kann schon mit seinem Namen kokettieren? Thomas Fröschle gelingt das ausgezeichnet, vor allem dann, wenn er – wie im vollbesetzten Hüttlinger Forum – ein Publikum findet, das auf seine Ideen eingeht, nicht mit Beifall geizt und sogar zur Mitarbeit bereit ist.

Außerdem kann der 1972 geborene Ostfilderbewohner mit einer Fülle von Talenten aufwarten. Mit 14 Jahren war er jüngstes Mitglied im Stuttgarter magischen Zirkel, begeisterte später unter dem Künstlernamen Topas´ das Publikum sogar in den USA, war deutscher Jugendmeister, erhielt 2007 den baden-württembergischen Kleinkunstpreis und 2010 den Hamburger Comedypokal.

In Hüttlingen trat Fröschle in erster Linie als Comedian auf, der aber immer wieder auch seine magischen Qualitäten aufblitzen ließ, Kartentricks einstreute und seine Fingerfertigkeit sogar an Keksen unter Beweis stellte. Darüber hinaus ist seine Mimik bemerkenswert, seine Gags kommen punktgenau. Ob er aus dem Ostalbkreis allerdings viele positiven Eindrücke mitnimmt, darf bezweifelt werden. Denn das Schlimmste am Geblitztwerden ist der plötzliche Stimmungswechsel, den man erleiden muss. Ganz offensichtlich haben ihn die Starenkästen in Ostwürttemberg beeindruckt.

Im Forum hat es ihm trotzdem sichtlich gefallen – nicht nur, weil ihm eine Zuschauerin genau den prominenten Hüttlinger nannte, den er vorhersagen wollte, er seine Nürnberger Schere zum Einsatz bringen konnte, sich am Push-up-BH verbal austoben konnte und sich daran ergötzte, dass die Playmobilmännchen neben austauschbare Frisuren auch mit fehlenden Ohren aufwarten, also kaum einmal zum HNO-Arzt gehen müssen. Das Hüttlinger Publikum verabschiedete den zauberhaften Comedian mit nicht enden wollendem Applaus.