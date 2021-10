Widerspruch: Josef Kowatsch antwortet auf Bürgermeister Ensles Aufforderung

Auf die in der vergangenen Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Günter Ensle verlesene und in unserer Zeitung veröffentlichten Aufforderung an Josef Kowatsch, aus dem Hüttlinger Gemeinderat auszuscheiden, hat Kowatsch eine Stellungnahme verfasst. Im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung veröffentlichen wir diese in leicht gekürzter und redaktionell bearbeiteter Form:

„Die Unterstellung, „dass ich eine politische Auseinandersetzung scheuen würde und kein Interesse an der Mitarbeit haben würde“ ist grober Unfug“, so Kowatsch. Das zeige sich an den zahlreichen Kommentaren und Themen, die er auch dem ganzen Gemeinderat zukommen ließ. „Reaktion darauf kam oftmals null. Das zeigt die Ausgrenzung meiner Person.“

Zweitens: „Der Unterstellung „...hetzt …gegen die Gemeinde Hüttlingen muss ich massiv widersprechen. Ich handle seit über vier Jahrzehnten zum Wohle der Gemeinde Hüttlingen, was nachweislich durch zigfache Auszeichnungen und Umweltpreise belegbar ist. Das zum Wohle der Gemeinde verpflichtet zu sein, bedeutet nicht, das ein Gemeinderat automatisch die Meinung von Ensle vertreten muss. Vielmehr sehe mich sogar in der Pflicht als Gemeinderat und Bürgervertreter grob falsch laufenden Dingen zu widersprechen und den Bürger, sowie die Natur und Umwelt zu vertreten.“

Auf den Vorwurf, er habe mehrfach bei den Sitzungen gefehlt, entgegnet Kowatsch: „Eine faire und übliche Vorgehensweise laut Paragraf 35 bei unentschuldigtem Fehlen wäre 1. Persönliche Anmahnung, 2. Erteilung einer Rüge in der nichtöffentlichen Sitzung.

Keines davon sei geschehen. Vielmehr habe es am 15. Juli sogar eine persönliche Ausladung von Bürgermeister Ensle zu einer fachlichen Veranstaltung des Gemeinderats gegeben. Dieses Vorgehen widerspreche ebenfalls der Gemeindeordnung und den Regeln des guten Anstandes und sei zudem auch der Grund, weshalb er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an Sitzungen teilnahm.