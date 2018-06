Weitgereiste Muffigel sind wieder daheim

Etwa vier Jahre alt sind die drei von Konrad Rettenmaier geschaffenen Muffigel und haben schon einiges von der Welt gesehen. Zunächst haben sie zwei Jahre lang in Cervia (Provinz Ravenna) den dortigen Ostalbkreisel zusammen mit anderen Figuren geschmückt und ihre Heimatgemeinde Hüttlingen repräsentiert. Danach durften die Drei – nach einer Erfrischungskur bei ihrem Schöpfer – im vergangenen Jahr zum großen Erfolg der Gmünder Landesgartenschau beitragen. Jetzt freuen sie sich, endlich wieder heimatlichen Boden unter den Füßen zu haben, ganz in der Nähe des Bocciafeldes beim ehemaligen Bullinger-Wehr. Dort, in der Kochertalaue, blicken sie den aus Richtung Aalen kommenden Autofahrern freundlich ins Gesicht und heißen sie im Namen ihrer Heimatgemeinde willkommen. Foto: Volckart (vo)