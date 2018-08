Walter Schmid ein Pilot für Landschaftsgartenbau

Nahezu tausend Trauernde gaben am Donnerstag dem – wie berichtet - am 20. August im 88. Lebensjahr verstorbenen Hüttlinger Gartenbau-Experten Walter Schmid das letzte Geleit. Das Requiem in der Heilig-Kreuz-Kirche Hüttlingen feierten sechs Priester in Konzelebration. Viele beispielhafte Pilotprojekte Walter Schmids im ganzen Land rühmte Karl-Heinz Wagner als Sprecher des Landesverbandes für Landschaftsgartenbau.

Erwähnt wurden der Rhododendronwald auf Gemarkung Wört bei Ellwangen, die Krokuswiesen im Schlierbachtal bei der Burg Niederalfingen sowie die Dachbegrünungen im Raum Stuttgart, die deutschlandweit beispielhaft wirkten. Alleen mit seltenen Bäumen zeugen heute noch an verschiedenen Orten von Walter Schmids Gartenbaukunst.

Für den Verein Heimatliebe Niederalfingen lobte Hans Seibold den unermüdlichen Einsatz Schmids als langjähriges Mitglied. „Tausende von Krokuszwiebeln hat Walter auf einer einzigen Wiese gesteckt, sodaß wir uns in jedem Frühjahr an der farbenfrohen Blumenpracht erfreuen können.“ Schon als Gymnasiast in Ellwangen sei Walter Schmid in den Bund Neudeutschland eingetreten, erinnerte sich Klaus Eilhoff als Sprecher des Bundes.

Als Mitglied der ND-Gruppe Aalen habe Schmid im Sinne des Leitwortes des Bundes „Lebensgestaltung in Christus“ viele Ideen beigetragen und realisieren helfen. Bilder und Filme großer Ereignisse des Bundes habe er dokumentiert und digitalisiert. „Somit bleiben sie für die Zukunft erhalten“, freute sich Eilhoff. „Schmids jahrzehntelanger Einsatz in der Verantwortung des Bundes für den Erhalt der Burg Niederalfingen und der Neuerburg in der Eifel bleiben unvergessen,“ versicherte das ND-Führungsmitglied.

Für Kloster eingesetzt

60 Jahre sei Walter Schmid und seine Ehefrau Hildegard Mitglied in der Stephanus-Gemeinde gewesen, einem Kreis aktiver Christen, hob Karl Mayr hervor. Besonders habe sich Schmid für die Einrichtung des Klosters Heilig-Kreuztal bei Riedlingen als Begegnungsstätte eingesetzt. Bei den monatlichen Treffen des Kreises habe das Ehepaar Schmid kein einziges Mal gefehlt. Bei der Aktion „Gastliche Aufnahme ausländischer Studenten und Auszubildender“ habe die Familie Schmid nacheinander 26 junge Leute aus aller Welt bei sich zuhause aufgenommen.

„Es tut mir leid, daß es mir nicht gelungen ist, den großen Gartenbaubetrieb meines Vaters in Hüttlingen weiterzuführen,“ bekannte der Sohn Ruppert Schmid in rührenden Worten. Diese Aufgabe sei ihm einfach zu schwer gewesen, er habe es nicht geschafft. Als er dies seinem Vater eingestanden hat, habe der ihm verziehen mit den Worten „Ist schon gut, mein Sohn“.

Im Namen seines Vaters und der Familie mit den sechs Kindern und 13 Enkelkindern lud er die ganze Trauergemeinde in das Hüttlinger Gemeindehaus zum Feiern ein. So habe es sein Vater gewollt und so wurde es auch gemacht. Der polnische Aushilfspriester für den Hüttlinger Pfarrer Ludwik Heller hatte in bewegenden Worten am Grab von Walter Schmid dessen christliches Leben als Beispiel für alle empfohlen.