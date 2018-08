Walter Däuble hat 614 Unterschriften gesammelt

„Das ist heute kein Anlass zum Lachen,“ meinte Hüttlingens stellvertretende Bürgermeisterin Heidi Borbély, als sie zusammen mit Kämmerer Oswald Bolz im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Walter Däuble empfing. Der 86jährige Rentner hatte in den vergangenen Wochen Unterschriften gesammelt, weil er sich sehr über den eschluss des Gemeinderates geärgert hatte. Der nämlich hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Friedhofsgebühren drastisch – teilweise um über 100 Prozent – angehoben. Die Begründung erläuterte Heidi Borbély dem rüstigen Rentner nochmals: „Diese Gebühren müssen kostendeckend sein“. Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes habe übrigens die Rechtmäßigkeit der Mehrheitsentscheidung des Gemeinderates in der Zwischenzeit bestätigt. Letztmals waren die Friedhofsgebühren vor vier Jahren angehoben worden.

Er habe noch ein Fünkchen Hoffnung, meinte Däuble, dass der Gemeinderat sich nochmals mit der Sache befassen werde. Immerhin habe er bei seiner Aktion 614 Unterschriften gesammelt – mehr als er zu hoffen gewagt hatte. Und die stellvertretende Bürgermeisterin versicherte ihm, dem Bürgermeister die Unterschriftenlisten vorzulegen, sobald er vom Urlaub wieder zurück ist.