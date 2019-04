VR-Bank Ostalb spendet für den Hüttlinger Kleinkunstfrühling

Seit 17 Jahren gehört der Kleinkunstfrühling zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Hüttlingen. Von Beginn an hat die VR-Bank Ostalb die Aktion unterstützt. Vorstandsvorsitzender Kurt Abele hat deshalb gemeinsam mit Marktgebietsleiter Jürgen Eisele an Bürgermeister Günter Ensle eine Spende über 1000 Euro überreicht und zum tollen Kulturprogramm mit internationalen Künstlern gratuliert.

„Gerne unterstützen wir die Gemeinde aus unserem Gewinnspartopf, zumal Kultur für eine Gemeinde wie Hüttlingen und für uns als ein über 150 Jahren in der Region verwurzeltes Kreditinstitut wichtig ist“, betonte Abele bei der Spendenübergabe. Ensle bedankte sich und stellte fest, dass der Kleinkunstfrühling ohne solche Sponsoren nicht realisierbar ist.