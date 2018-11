Vorbild und prägende Persönlichkeit

Eine der höchsten Auszeichnungen, welche Baden-Württemberg zu vergeben hat, hat am Sonntagvormittag Kaspar Merz erhalten. In der „guten Stube“ der Gemeinde Hüttlingen, im Forum, überreichte ihm Bürgermeister Günter Ensle die Landesehrennadel. Das Land würdigte damit einen Mann, der in seiner ungewöhnlichen Lebensleistung im Ehrenamt sehr viel bewegt hat.

Für Kaspar Merz und dessen Charakterzüge passen ganz besonders die Erkenntnisse des französischen Literaturnobelpreisträgers, Philosophen und Schriftstellers Albert Camus. „Freiheit besteht für Sie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten.“ Merz habe in vielfältiger Weise gezeigt, wozu ein Einzelner fähig sei, sagte Ensle. Der Bürgermeister bescheinigte ihm, diese Landesehrennadel als Gütemarke für seine Tüchtigkeit und die ihm eigene Vorbildfunktion tragen zu dürfen. Das treffe vor allem für das kommunalpolitische Wirken von Merz mit dem Blick auf das Ganze zu, der dabei stets nicht nur seine Pflicht getan habe.

Den 1937 in Seitsberg geborenen Bauernsohn Kaspar Merz hat laut Ensle vor allem das Landleben geprägt. Er musste schon früh seinen Vater auf dem Hof ersetzen, wechselte dann über zur Firma Baufirma Aisslinger, erhielt dort den Gesellenbrief als Berufskraftfahrer und war bis zu seiner Pensionierung leidenschaftlicher und pflichtbewusster Autokranführer. Schon 1971 wurde er in den Hüttlinger Gemeinderat gewählt, dem er fast 30 Jahre lang angehörte. Für seinen Einsatz erhielt Merz 1991 die silberne Ehrennadel des Gemeindetages und 2007 die Hüttlinger Bürgermedaille. Darüber hinaus war Merz fast 30 Jahre lang Vorsitzender des Seitsberger Kapellenausschusses, initiierte während seiner fast 30-jährigen Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat die Sternsingeraktion, war über 40 Jahre lang im CDU-Ortsverband und elf Jahre Vorsitzender der Seniorenunion. Gar seit 63 Jahren ist er Vorsitzender seines Altersgenossenvereins 1936/37, er war zudem ein Vierteljahrhundert im Musikverein und bei der Feuerwehr aktiv.

Landtagsabgeordneter Winfried Mack (CDU) sagte in seiner Gratulation, Merz sei eine den Ort prägende Persönlichkeit von hoher Wertschätzung und mit großer Vorbildfunktion. Merz selbst hob mit der ihm eigenen Bescheidenheit hervor, im Leben viel Glück gehabt zu haben und auch immer eine verständnisvolle Familie hinter sich zu wissen.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Marie Humburger, mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Sehr schön passend intonierte sie zum Abschluss der Feier mit ihrem Saxophon den Gene-Kelly-Song „Wonderful“.