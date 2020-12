Videotelefonie mit Cotignolas Bürgermeister Luca Piovaccari

So sieht man sich in Zeiten der Pandemie: Vergangene Woche hatte Bürgermeister Günter Ensle einen Telefontermin mit seinem Amtskollegen in der Partnerstadt Cotignola. Dank Videoübertragung konnten sich die kommunalen Oberhäupter über die Lage in ihren Gemeinden austauschen. Cotignola ist ebenfalls wie Hüttlingen eine ländliche Gemeinde und hat eine Inzidenzzahl von 180. Leider hat es dort im Seniorenheim einen Todesfall gegeben und weitere Bewohner sind infiziert. „Hier hilft nur beten“, ist Piovaccari traurig. Aktuell werde in Italien noch darüber diskutiert, wie an Weihnachten mit Kontakten umgegangen werden soll. Ensle und Piovaccari stellten fest, wie sehr der persönliche Kontakt fehlt, es aber dennoch schön ist, wenn es Wege gibt, sich zu sehen und sich auszutauschen.Wie immer übersetzte Pierina Langer versiert das Gespräch der beiden.