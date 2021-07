VHS Ostalb Außenstelle Hüttlingen unter neuer Leitung

Am Mittwoch, 30. Juni, wurde Milgrid Fumagalli als bisherige Leiterin der Hüttlinger Außenstelle der VHS Ostalb, verabschiedet. Als neue Leiterin wurde Margit Higler herzlichst begrüßt. Die Gemeinde Hüttlingen ist froh über die sehr rührige Außenstelle, bedankte sich Bürgermeister Günter Ensle. Die Gemeinde habe sich immer zur VHS Ostalb bekannt, was seiner Meinung nach, der richtige Weg sei. Milgrid Fumagalli wechselt in die Geschäftsstelle und wird so der VHS Ostalb erhalten bleiben, erwähnte Silvia Freitag, Leiterin der VHS-Ostalb. Sie freute sich sichtlich über den Zuspruch und die Unterstützung der Gemeinde Hüttlingen. Nur so könne eine gute Arbeit geleistet werden, bedankte sie sich.