Vernissage von Hannes Lockenvitz macht den Auftakt der Muffigel-Festtage

In der Hüttlingen ist Hannes Lockenvitz eher als Sportler und Trainer bekannt, der unter anderem den Zehnkämpfer Arthur Abele zum Gewinn der Goldmedaille bei der Europameisterschaft in Berlin begleitete. Jetzt darf ihn seine alte Heimat auch als Kunstschaffer kennenlernen. Mit seiner Ausstellung „Was ich noch gerne sagen wollte“, die bis Sonntag, den 19. Juni zu im Forum besichtigen ist, läutet der 84-Jährige die 20. Muffigel-Festtage ein.

Rund 40 Gäste besuchten am Mittwochabend die Vernissage, darunter auch zahlreiche ehemalige Mitglieder des Gemeinderats und Sportlerinnen und Sportler aus Hüttlingen – viele bekannte Gesichter für Lockenvitz. Er lebte bis 2004 in der Gemeinde, bis es ihn Emmendingen zog. 25 Bilder und eine Auswahl seiner Texte können nun im Forum bewundert werden.

„Ich muss Ihnen nicht sagen, dass ich sehr aufgeregt bin“, so der 84-Jährige in seiner Rede, obwohl dies schon seine 5. Kunstausstellung ist. Er versuche mit seinen Bildern, das deutlich zu machen, was die Menschen bewege. Einige davon sind in der ungewissen Zeit der Pandemie zustande gekommen, wie zum Beispiel „Balance 1“ und „Balance 2“. Sie stellen einen Menschen dar, der auf einer Kugel balanciert, die sich freien Fall befindet „In der Pandemie wussten wir lange nicht, was passieren wird. Wir konnten nur hoffen, dass die Balance hält“, erklärt Lockenvitz.

Die Kunst des 84-Jährigen kann aber auch sehr positiv gestimmt sein. „Das Licht am Ende des Tunnels“ zeigt eine Person, die auf einem Seil in Richtung Licht balanciert. Ein Bild, welches er gerne für Postkarten verwendet. Balance scheint das zentrale Motiv der Ausstellung zu sein. Das beschreibt auch das Lieblingsbild des Künstlers.

„Weitergehen“ soll darstellen, dass Menschen immer in Bewegung seien und man nie genau wüsste, wo das Leben hinführe. Lockenvitz verwendet bevorzugt Acrylfarben für seine Kunstwerke, doch er greift auch manchmal zu Ölfarben. „Da stehe ich dann manchmal mit einem Föhn vor dem Bild, dass sie schneller trocknen“, verrät der 84-Jährige lachend.

Lockenvitz ist aber nicht nur ein begabter Maler. Bei der Vernissage las er auch Auszüge aus seinen tiefsinnigen Texten vor. Passagen wie „Immer wieder gibt es Gestalten, die sich für große Herrscher halten, egal ob da die halbe Welt dabei in Schutt und Asche fällt“ und „Wie wir Banausen auf dieser schönen Welt hausen, dann führt da wohl kein Weg drum rum: Wir sind für diese Welt zu dumm“ beschreiben die Probleme unserer Zeit.

„Es ist für mich so, als hätte ich es heute erst geschrieben“, so Lockenvitz. Seine Texte und Bilder sollen aber gar nicht unbedingt nur traurig sein. Sie könnten als Chance angesehen werden.

Hannes Lockenvitz wird auch am Festwochenende in Hüttlingen bleiben und für Interessenten seiner Kunst im Forum für Gespräche offen sein. „Ich freue mich sehr, wieder in meiner alten Heimat zu sein“, so der Künstler.