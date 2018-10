Verkaufserlös für einen guten Zweck

Von Aalener Nachrichten

Ein Autofahrer war am Samstag sturzbetrunken unterwegs, dass er so auffällig gefahren ist, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Dem aufmerksamen Autofahrer fiel am Samstagabend gegen 21 Uhr ein Mini Cooper auf, der mit zu hoher Geschwindigkeit in die Heidenheimer Innenstadt fuhr. Der Fahrer des Mini Coopers hielt in der Heidenheimer Straße an. Der Anzeigenerstatter und dessen Beifahrer konnten den betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.