VdK feiert sein 70-jähriges Bestehen

Der VdK Hüttlingen/Abtsgmünd/Adelmannsfelden feiert am kommenden Samstag, 21. September, um 14 Uhr im Forum Hüttlingen sein 70-jähriges Bestehen. Mit 418 Mitgliedern ist der Verein nicht nur im Ostalbkreis, sondern auch in Baden-Württemberg einer der mitgliederstärksten.

Der VdK-Ortsverband wurde am 19. Juni 1949 im Hüttlinger Gasthaus Lamm von zwölf Personen gegründet, die bald in Georg Blum ihren ersten Vorsitzenden fanden. Er leitete die Geschicke des VdK Hüttlingen bis 1981. Ihm folgten bis 1991 Josef Mangold, bis 1995 Lisl Blum und seither Ronald Weinschenk. Ihm gelang die Fusion mit Abtsgmünd (im Jahre 2000) und Adelmannsfelden (2002). In der Folge dieses Zusammenschlusses stieg die Mitgliederzahl von 55 auf jetzt 418. Gründe waren neben einer verstärkten Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit, Rentenberatung, Veranstaltungen und Vorträge zu sozialen Themen. Zum Vorstandsteam gehören neben Weinschenk Susanne Mayer, Hannelore Höhn, Manuel Mayer, Kerstin Abele, Anton Feile und Walter Vogt.

Das Festprogramm am Samstag beginnt um 14 Uhr im Forum mit einem Stehempfang. Um 14.30 Uhr ist der Festakt, bei dem der Verbandsgeschäftsführer Baden-Württembergs, Hans-Josef Hotz, über „Verantwortung für soziale Gerechtigkeit“ spricht. Grußworte der Bürgermeister Günter Ensle (Hüttlingen) und Armin Kiemel (Abtsgmünd), von Pfarrer Ludwig Heller, Pfarrer Stefan Stiegele und des Kreisvorsitzenden Jürgen Holzner folgen. Das Schlusswort hat Ronald Weinschenk.

Danach zaubert Manuel Wolf und der Espresso-Chor Hüttlingen singt für die Gäste.