Unbekannter füllt Stroh in Traktor – 20.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter soll im Zeitraum zwischen Dienstag, 7. August und Donnerstag, 9. August Stroh und Getreide in einen Traktor eingefüllt haben. Dazu nutzte er den Öleinfüllstutzen des Fahrzeugs, das auf einem Bauernhof in Mittellengenfeld abgestellt war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nachdem der Besitzer das landwirtschaftliche Fahrzeug in Betrieb nehmen wollte, leuchtete die Öllampe auf und der 62-Jährige brachte das Fahrzeug in die Reparatur. Dort stellten die Mechaniker fest, dass durch das Einfüllen ein Motorschaden und somit ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden war. Die Polizei bittet um Mithilfe.