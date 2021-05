Bislang Unbekannte haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr eine Lagerhalle am Bahnhof Goldshöfe in Brand gesteckt. Noch bevor sich das Feuer jedoch richtig ausbreiten konnte, wurde es von der Feuerwehr gelöscht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine genauen Angaben vor. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet sie unter Telefon 07361 / 5800.