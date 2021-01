Unbekannte haben ihren Bauschutt illegal im Wald entsorgt

Der Gemeindeverwaltung in Hüttlingen ist kürzlich eine illegale Bauschuttablagerung am Waldrand in Oberlengenfeld gemeldet worden.

Die Gemeinde macht darauf aufmerksam, dass Steine und Bauschutt ebenso Müllablagerungen sind wie Haus- oder Sperrmüll oder sonstiger Unrat. Auch Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden.

Spaziergänger, denen etwas aufgefallen ist, sollten nicht zögern, die Verursacher umgehend der Gemeindeverwaltung zu melden - so die Gemeinde: „Vermüllung ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird.“