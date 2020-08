Unbekannte brechen Autos in Hüttlingen und Hofen auf

Zwischen Montag und Dienstag ist es im Bereich Hüttlingen und Hofen zu Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. In Hüttlingen drang ein Unbekannter in einen verschlossenen Audi ein, der in der Haldenstraße abgestellt war, und entwendete aus der Mittelkonsole etwas Kleingeld. In Hofen wurden in der Mozartstraße und Oberalfinger Straße mehrere unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht.

Aus einem dieser Fahrzeug wurde Münzgeld gestohlen. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass gegen 3 Uhr zwei Personen in diesem Bereich unterwegs waren, von denen einer ein Fahrrad mit sich führte.