Über 1250 Euro Spenden für notleidende Menschen in Burkina Faso

Bereits seit fast 40 Jahren setzt sich das Team der Hüttlinger Burkina Faso-Hilfe rund um deren Gründerin Christel Trach-Riedesser und unterstützt durch die Katholische Kirchengemeinde Hüttlingen unermüdlich für bedürftige Menschen in dem bitterarmen westafrikanischen Land ein. Momentan ist die Not in Burkina Faso allerdings noch größer als sonst, da die anhaltende Trockenheit zu in diesem Ausmaß nicht zu erwartenden Ernteausfällen führt und Corona zusätzliche wirtschaftliche Schwierigkeiten verursacht.

Eine Spendensammelaktion in der Sparkassenfiliale Hüttlingen für die Burkina Faso-Hilfe hat über 450 Euro an Spenden von Kundinnen und Kunden ergeben. Dieser Betrag wurde durch die Sparkasse um weitere 800 Euro aufgestockt und nun an die Repräsentantin der Aktion, Christel Trach-Riedesser, übergeben.

Auch weitere Spenden sind immer willkommen und dringend nötig. Spendenkonto bei der Kreissparkasse Ostalb: Katholische Kirchengemeinde Burkina Faso, IBAN DE 41 61450050 0110215400, Verwendungszweck Hunger oder Gesundheit oder Familie Millogo.