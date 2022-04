TSV Hüttlingen wird digitaler

In einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung hat Eduard Rup, Vorsitzender des TSV Hüttlingen, zusammen mit seinem Vorstandsteam zufrieden auf das Vereinsjahr 2021 zurückgeblickt. Corona habe das Vereinsgeschehen zwar dominiert, aber man habe versucht, der Verantwortung gegenüber Verein und Sportlern gerecht zu werden.

Insbesondere hat der TSV die Digitalisierung weiter voran getrieben. Vorrangige Ziele sind Datensicherheit, effizientes Arbeiten und eine gelungene Außendarstellung. Die Einführung der Trainingslisten-App etwa habe zu erheblichen Arbeitserleichterungen sowohl in der Geschäftsstelle, als auch in den Abteilungen geführt. Der erste digitale Adventskalender habe mit 2009 Klicks großen Anklang gefunden. Aktuelle Projekte sind die TSV-App mit Imagefilm, eine vereinseigene Tauschbörse sowie die Digitalisierung der Liegenschaften und der Gebäude mit einer Immobiliensoftware. Auch die Abrechnungen im Reha-Sport sollen künftig digital erfolgen.

Das Infektionsgeschehen bestimmte, unter welchen Bedingungen und Auflagen Sport treiben durften. Wettkämpfe und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Rundenwettbewerbe 2020/2021 im Fussball, Handball, Tischtennis und bei den Schützen wurden von den Verbänden abgebrochen und nicht gewertet. Lediglich die acht Mannschaften der Tennisabteilung konnten ihre Rundenwettbewerbe abschließen.

Corona-bedingt musste das TSV-Sportvereinszentrum Aktivum in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 43 Wochen geschlossen bleiben. Diese Zeit hat das Aktivum hauptsächlich durch fehlende Neuzugänge in seiner Mitgliederentwicklung rund zwei Jahre zurückgeworfen. Dass der TSV trotzdem wirtschaftlich stabil dasteht, ist neben Corona-Hilfen auch der Kreativität der Abteilungen zu verdanken. Mit Aktionen wie Frühstückslieferservice, einer Altmetall- und Schrottsammlung und vielem mehr konnten Einnahmeausfälle teilweise kompensiert werden.

Trotz widriger Umstände haben es sich die Ehrenamtlichen und die Sportlerinnen und Sportler ständig neuen Regelungen angepasst. Lediglich die Judoabteilung konnte das Training bislang nicht wieder aufnehmen. Hier kam es altersbedingt zum Ausfall der Trainer. Zum Ende des Jahres zählte der TSV mit 2502 Mitgliedern nur acht Mitglieder weniger als zu Beginn Jahres. Laut WLSB-Bestandserhebung haben vergleichbare Vereine iim Schnitt rund 6,7 Prozent Rückgänge verzeichnen.

Neben „Sport nach Krebs“, dem Koronarsport und Reha-Sport Orthopädie wird der TSV für Menschen, die an Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung leiden, eine weitere Reha-Sport-Gruppe für Lunge / Inneres aufbauen. Zeiten ohne Trainingsbetrieb wurden genutzt, an vereinseigenen Liegenschaften notwendige Wartungs- und Sanierungsarbeiten an Lüftung, Heizung und Aufzug durchzuführen.

Bevor Bürgermeister Günter Ensle der Mitgliederversammlung die Entlastung der Vorstandschaft empfahl, lobte er die umfassende Analyse des Vereins durch die Kassenprüfer Guido Haas und Uwe Kling. Die Versammlung gab der Abteilung Fußball für den Neubau einer Tribüne mit 150 Steh- und Sitzplätzen im Stadion Bolzensteig grünes Licht. Der Bau soll zum 75-jährigen Bestehen der Fußballabteilung im Sommer diesen Jahres erfolgen.

Manfred Pawlita, WLSB-Vizepräsident und Vorsitzender des Sportkreises Ostalb, verlieh die WLSB-Ehrennadel in Bronze an Sandra Avigliano, Maik Dolder und Susanne Ilg für langjährige ehrenamtliche Funktionärs-Tätigkeit. Für die Ausrichtung des 8. Sportforums Ostalb samt Verleihung des Bundesverdienstkreuzes bedankte sich Pawlita mit einem Spendenscheck.

Bei den Wahlen wurden Simon Gaiser als Vorstand für Liegenschaften und Rita Rettenmeier, die sich nur noch für ein Jahr zur Verfügung stellt, als Vorständin für Sport bestätigt.

Ehrungen

25 Jahre: Martin Berreth, Hans-Jörg Bullinger, Veronika Burger, Maik Dolder, Kathrin Ebert, Holger Gensmantel, Heike Kneissl, Brigitte Kohn, Michael Kramer, Petra Kroworz, Michael Krüger, Martin Köder, Alexander Maul, Gerald Schinko, Helmut Schneider, Susanne Stoll-Dolmetsch, Andrea Winter, Christoph Winter, Armin Wolfsteiner.

40 Jahre: Rita Hefele, Reinhold Hefele, Margret Hefele, Hans Herschlein, Kurt Hügler, Elisabeth Ilg, Ulrich Jankowski, Karl Meiss, Erwin Seibold, Hans Seibold, Wolfgang Vaas, Gabi Vaas, Klaus Werner, Klaus Wurmbrand.

50 Jahre: Tibor Borbély, Helmut Dolder, Helmut Schaible, Marianne Schaible, Luise Spielmann, Karin Volckart, Joachim Zimare, Aloisia Zimare.

60 Jahre: Ludwig Bernthaler, Josef Hefele, Georg Ill, Hans-Jürgen Knecht.