TSV Hüttlingen nutzt das Corona-Jahr für den digitalen Umbau

Der TSV Hüttlingen hat das Corona-Jahr zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur genutzt. Ein vereinseigener Server, digitale Trainigs-Apps und Online-Trainingsangebote für zuhause sollen den Verein für die Zukunft fit machen. Dies ist das Resümee von Eduard Rup, dem Vorsitzenden des Vereins, bei der Hauptversammlung des TSV gewesen.

Rup verglich das zurückliegende Jahr 2020 mit einer unruhigen Shiffsreise: Unbekümmert und sehr gut aufgestellt sei man ins Jahr gestartet. Schnell jedoch seien dunkle Wolken aufgezogen.

Das Coronavirus sei eine für den Verein noch nie dagewesene und unvorstellbare Herausforderung gewesen. Gesundheitliche Risiken sollten ausgeschlossen werden und der Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und dem TSV Hüttlingen habe man gerecht werden müssen.

Die Zeit ohne Sportbetrieb seien genutzt worden, um den TSV Hüttlingen für die Zukunft aufzustellen. Die Digitalisierung sei mit großen Schritten vorangekommen. So sei etwa ein vereinseigener Server installiert worden, ein vereinseigenes Intranet sei aktuell im Aufbau. Aus Gründen der Datensicherheit sei bewusst auf die Speicherung von Daten auf externen sogenannten Clouds verzichtet worden.

Alle notwendigen Informationen rund um die Gebäuden wie Pläne, Wartungsverträge, Technik und dergleichen sollen jederzeit griffbereit und abrufbar sein. Mitgliedsdaten wurden aufbereitet, damit im Bedarfsfall sämtliche Mitglieder schnell informiert werden können. Das aufwändige Führen und Aufbereiten von manuellen Trainingslisten soll der Vergangenheit angehören. Sportlerinnen und Sportler sollen künftig in einer Trainingslisten-App erfasst werden. Diese Daten können dann etwa auch für eine gerechte Verteilung der Hallenkapazitäten herangezogen werden.

Dass der TSV Hüttlingen am Ende des Jahres immer noch auf 2510 Mitglieder, also nur 44 weniger, als zu Beginn des Jahres, blicken kann, zeige die sehr starke Verbundenheit der Mitglieder zum Verein. Das Minus von 1,7 Prozent sei ist weit geringer ausgefallen, als das bei anderen Großsportvereinen mit Sportvereinszentren der Fall war. Laut dem Württembergischen Landessportbund mussten diese im Schnitt einen Rückgang von etwa 6,7 Prozent verzeichnen. Die Gründe für den Rückgang lagen beim TSV Hüttlingen hauptsächlich in den ausgebliebenen Neuaufnahmen.

Corona-bedingt wurden Rundenwettbewerbe abgebrochen werden. Außerhalb der beiden Lockdowns sei der Übungsbetrieb nur sehr eingeschränkt und unter Einhaltung strenger Auflagen möglich gewesen. Dennoch war es der Showakrobatik-Gruppe Avanti Avanti gelungen, sich mit ihrer Show „Vielfalt- unsere Welt braucht bunt statt grau“ für die „World Gym for life challenge“ zu qualifizieren. Die Weltmeisterschaft der Showgruppen, die 2021 in Lissabon stattfinden sollte, musste leider abgesagt werden. Damit seien auch viele Träume geplatzt.

Pandemiebedingt musste der Verein erhebliche Einnahmeausfälle verzeichnen. Das Sportvereinszentrum „Aktivum“ musste 2020 etwa 20 Wochen geschlossen bleiben. Der TSV habe sich entschieden, während dieser Zeit auch keine Nutzungsbeiträge einzuziehen. Mit Online-Angeboten sei sowohl den Mitgliedern als auch den Nichtmitgliedern dennoch ein Sportangebot für zuhause zur Verfügung gestellt worden. Durch Reduzierung der Verbrauchskosten, Tilgungsstreckungen, Kurzarbeit und Hilfen vom Bund und vom WLSB sei der TSV Hüttlingen mit einem „blauen Auge“ davongekommen.

Zahlreiche Mitglieder haben ihre wertvolle Freizeit eingebracht, um den TSV Hüttlingen durch die herausfordernde Zeit zu bringen. Der TSV sei nicht nur Ort für Sport und Bewegung, sondern auch der Geselligkeit, des sozialen Zusammenhalts und des verantwortungsvollen Miteinanders. In diesem Geiste hätten die Ehrenamtlichen mit sehr großem Aufwand Übungsstunden und Vieles mehr organisiert. Das Vorstandsteam bedankte sich daher bei allen Übungsleitern, Funktionären und Helfern vor und hinter den Kulissen für Ihren unermüdlichen Einsatz ganz herzlich.

Bei den Wahlen wurden Eduard Rup als Vorsitzender sowie Simon Gaiser als Vorstand für Liegenschaften bestätigt. Julia Stark wird Vorstand für Finanzen. Sie folgt Dietmar Gross, der sein Amt aus beruflichen Gründen nach vier Jahren als Vorstand, zunächst zuständig für Liegenschaften, dann als Vorstand für Finanzen, zur Verfügung stellte.

WLSB-Vizepräsident Manfred Pawlita ehrte Ulrike Fritz für ihre langjährige Tätigkeit im Gesamtausschuss mit der Ehrennadel in Silber verleihen. Georg Deibert, erhielt die WLSB-Ehrennadel in Gold für viele Jahre als ehrenamtlicher Funktionär in der Abteilung Tennis, davon 19 Jahre als Abteilungsleiter.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden folgende Mitglieder geehrt: 25 Jahre: Irmgard Fritz, Margit Handschuh, Monika Hirth, Waltraud Hofmann, Niko Löffler, MarkMunz, Oliver Munz, Brigitte Mühlberger, Lothar Mühlberger, FlorianNeukamm, Hermine Niedermaier, Sabine Rassel, Gerhard Ruf, Jürgen Schabert, Barbara Seyler, Michael Vaas.

40 Jahre: Horst Abele, Rolf Angstenberger, Herbert Bolz, Burkhard Deeg, Joachim Fürst, Georg Fürst, Lothar Hofmann, Reinhold Hügler, Roland Kling, Michael Kohn, Arnulf Kohn, Josef Kowatsch, Rita Lack, Horst Rauh, Elisabeth Rieger, TraudelStark, Hans-Jörg Teufel, Georg Wiedmann, Brigitte Wolf.

50 Jahre: Dieter Abele, Albert Bolz, Reinhold Deibert, Rolf Fürst, AdolfineGlimsche, Elisabeth Holl, Irene Irtenkauf, Marianne Kling, Ludwig Mayer, Irmgard Schatzinger, HelmutSteidle, Herbert Vaas, Paul Vetter, Dorothea Vogel, Udo Waibel.

60 Jahre: Manfred Strobel.

70 Jahre: Werner Spermann.