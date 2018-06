Die Erweiterung des Umspannwerks Goldshöfe hat begonnen. Am Mittwochmorgen waren bereits Arbeiter mit dem Bauaushub beschäftigt. Josef Kowatsch, Sprecher der Hüttlinger Bürgerinitiative, zufolge, wurde die Baufläche – die er auf 40 mal 60 Meter schätzt, bereits am Dienstag abgesteckt. Die Firma Transnet BW baut dort eine sogenannte Blindleistungskompensationskondensatoranlage auf eigenem Gelände (wir haben berichtet). Diese dient dazu, das vorhandene Stromnetz zu entlasten und die Übertragungskapazität zu erhöhen. Zudem verhindert sie, dass es bei den Stromverbrauchern zu einer Spannungsabsenkung kommt.

Dass Transnet BW Anfang September mit dem Bau der Anlage begonnen hat, bestätigte auch Regina König, eine Sprecherin der Transnet BW, am Mittwoch auf Anfrage der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung. Die Arbeiten sollen bis 2014 andauern, wann genau die Anlage in Betrieb genommen werden kann, könne das Unternehmen derzeit aber noch nicht genauer eingrenzen. Zudem bestätigte sie, dass die Anlage auf dem bereits bestehenden Gelände des Umspannwerks gebaut wird, derzeit außerhalb des Absperrzauns, der noch weiter nach Norden verlegt werden müsse. Die Gesamtfläche für die Blindleistungskompensationskondensatoranlage betrage an die 700 Quadratmeter. „Die eigentlich bebaute Fläche ist aber viel kleiner“, sagte sie.

Zweimal stimmte der Gemeinderat Hüttlingen gegen das Baugesuch der Transnet BW, auch dann noch, nachdem das Landratsamt den Räten empfahl, dem Vorhaben zuzustimmen, da keine baurechtlichen Einwände vorliegen. „Wir haben immer wieder dagegen gestimmt, weil uns Transnet keine genaue Begründung für den Bau der Blindleistungskompensationskondensatoranlage vorgelegt hat“, begründet Kowatsch, der auch Mitglied des Hüttlinger Umweltausschusses ist, die Haltung der Ratsmitglieder. Letztendlich gab ein bewilligter Sofortvollzug vor etwa zwei Wochen der Transnet grünes Licht für einen Baubeginn.

Die Räte forderten unter anderem mehrfach, dass Transnet der Gemeinde die Kriterien offenlegt, nach welchen der Standort Hüttlingen ausgewählt wurde. Auch hätte die Firma nie mitgeteilt, warum diese Anlage in Hüttlingen überhaupt benötigt werde und ob es alternative Standorte gegeben hätte. Zudem habe man zu keiner Zeit Informationen zu einem Gesamtplan von Transnet erhalten. Auf Nachfrage erklärte König, dass die Anlage, die gerade gebaut werde, „der Spannungsstabilität Ostwürttembergs“ diene, und dass sie mit der geplanten Starkstromtrasse von Bünzwangen zum Hüttlinger Umspannwerk nichts zu tun habe. Über weitere Vorhaben, das Umspannwerk in den kommenden Jahren weiter auszubauen, wollte sich das Unternehmen am Mittwoch nicht äußern.

Bau ist nicht mehr zu verhindern

„Uns ist klar, dass wir den Bau nicht mehr verhindern können“, sagt Kowatsch, doch habe die BI bereits bei der Gemeindeverwaltung angeregt, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um die Baumaßnahmen vorübergehend zu stoppen. Diese Verzögerung wolle man nutzen, um mit Transnet nachzuverhandeln. „Die Gespräche müssen aber schnell vonstatten gehen“, sagt Kowatsch. „Uns bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit, nachträglich einen besseren Lärmschutz und einen optischen Schutz zu erreichen“, sagt Kowatsch.

Wie diese Ausgleichsmaßnahmen aussehen sollen, weiß er auch schon. Die BI möchte, dass Transnet rund um das gesamte Umspannwerk einen hohen Erdwall errichtet, auf dem Bäume und Sträucher angepflanzt werden sollen.