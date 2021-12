Tierische Auszeit vom Unterricht

Das Glück der Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. Seit dem Schuljahr 2020/21 dürfen das auch Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe fünf im Rahmen des Ganztagsangebots wöchentlich erfahren. Auf der Reitanlage der Familie Mayer in Hüttlingen lernen die Mädchen und Jungen alles rund um die Pferdepflege und den korrekten Umgang mit Ponys und Pferden. Auch erste Erfahrungen auf dem Pferderücken werden gesammelt. Mit großer Begeisterung wird das Angebot angenommen und die Schülerinnen und Schüler kehren nach der Pferde-AG jedes Mal entspannt und glücklich zurück in die Schule. Geleitet wird das Angebot von Kristina Mayer, die auch als Lehrerin an der Alemannenschule tätig ist. Unterstützt wird sie aktuell durch Barbara Putzker, die im Rahmen ihres Lehramtstudiums ein Praktikum an der Alemannenschule absolviert.