Tibor Bobély gibt den TSV-Vorsitz ab

Wenn der TSV Hüttlingen 1892 am Freitagabend seine Mitgliederversammlung hat, wird Tibor Borbély zum letzten Mal seinen Rechenschaftsbericht vorlegen. Seit 18 Jahren ist er Vorsitzender des bis zur Fusion der Aalener Vereinegrößten Sportvereins im Ostalbkreis und seit 32 Jahren gehörte er in verschiedenen Funktionen dem TSV-Gesamtausschuss an.

Mit 73 ist für ihn jetzt Schluss und Borbély kann sich mit Fug und Recht zurücklehnen. Er hinterlässt ein beachtliches Lebenswerk, einen gesunden Verein mit einer Vielzahl ebensolcher Abteilungen und einer Reihe von Sportstätten, von denen eine Vielzahl anderer Sportvereine nur neidvoll träumen können. Auch seine Nachfolge ist wohl geregelt.

Borbély bezeichnet es als sein wichtigstes Ziel als ehrenamtlicher Funktionär, die Rahmenbedingungen für die Mitglieder zu optimieren. Zwar hat die Gemeinde mit Limeshalle und Bürgersaal den Grundstein dafür gelegt, für einen Verein dieser Größenordnung aber reichten diese nicht aus. Da kam es gerade recht, dass die aus den 30er-Jahren stammende Sporthalle in der Jahnstraße an einen Investor verkauft werden und so ein Grundstock für Sporthalle und Umkleideräume im Bärenhaldenweg beim Stadion erstellt war.

Die Abteilungen haben ihre Spielräume

Darüber hinaus gehörte es zu Borbélys Strategien, den Abteilungen Spielräume zuzugestehen. Auf diese Weise entstand das Schützenhaus, die großzügige Tennisanlage, ein Vereinsheim für die Fußballer, die Ballsporthalle und vor zwei Jahren in enger Kooperation mit der Kommune und dem WLSB das Aktivum.

Seit September 1970 lebt Borbély mit seiner Frau Heidi in Hüttlingen. Seine TSV-Mitgliedschaft begann 1972 in der Tischtennisabteilung. Dort war er Übungsleiter und von 1979 bis 1990 Abteilungsleiter. Seit 2001 ist er erster Vorsitzender.

Der Verein in Zahlen: 2443 Mitglieder hat der 127 Jahre alte TSV, wobei die Vereinsstruktur 1340 männliche und 1103 weibliche Mitglieder aufweist. Mit 974 stellen die Turner die mitgliederstärkste Abteilung, gefolgt von den Fußballern mit 461, den Handballern (406) und dann folgt bereits das erst vor zwei Jahren eröffnete Aktivum (389). Die weiteren Abteilungen sind Badminton (42), Judo (30), Akrobatik (159), Schützen ((87), Ski, Snow and Beach (135), Tennis (115), Tischtennis (173), Jedermann und 2. Weg (132) sowie Reha und Koronarsport (122). Allein im vergangenen Jahr hat der Verein um 205 neue Mitglieder gewonnen. Wer jetzt addiert, stellt fest, dass es etliche Doppel- oder gar Dreifachmitgliedschaften gibt.