Thomas Rettenmaier löst Brigitte Winkler ab

Gravierende Veränderungen hat die gut besuchte Hauptversammlung der Chorfreunde Hüttlingen nach vorangegangener musikalischer Gottesdienstgestaltung in der Heilig-Kreuz-Kirche gebracht. So ist nach acht Jahren Brigitte Winkler durch Thomas Rettenmaier als erste Vorsitzende abgelöst worden. Hugo Gold wurde als Schriftführer durch Barbara Bullinger ersetzt.

Gold hatte in seiner Schriftführerfunktion das Jahresgeschehen gestreift und mit der Kindermusicalaufführung von Peter Pan, dem „Sommerleuchten“ auf dem neuen Festplatz bei der Limeshalle, dem Konzert „Nacht der Musicals“ und schließlich dem Spiel der „Bretterwanzen“ die Höhepunkte herausgehoben. Die Chorfreunde weisen zurzeit 300 Mitglieder auf, davon 129 aktive Sänger und 60 Kinder in verschiedenen Chorgruppierungen.

Konzert „Großes Kino“

Nach dem Rechenschaftsbericht von Kassierer Karl Heinz Buck lobte Chorleiterin Roswitha Maul ihre Sängerinnen und Sänger für ihr übergroßes Engagement bei zahlreichen Auftritten, etwa beim Gastspiel in Neunheim, dem Singen in der Begegnungsstätte oder während des Theaterabends. Bereits jetzt hätten die Vorbereitungen für das Sängerfest 2019 in Heilbronn und das Konzert in Hüttlingen „Großes Kino der Chorfreunde“ begonnen.

Vorsitzende Brigitte Winkler schließlich erinnerte an den großen Erfolg des Sommerfestes und an das Ständchen während des Jubiläums des Gastwirtehepaares Gabi und Gebhard Röhrle, wo der Verein seine Singstunden abhält. Zweite Vorsitzende Heike Durm verabschiedete Brigitte Winkler für ihre insgesamt 16-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft sowie Hugo Gold, der fünf Jahre lang Schriftführer und Vorstandsmitglied gewesen war.

Viel Zeit beanspruchten die folgenden geheimen Wahlen. Von 78 anwesenden Mitgliedern erhielt der neue erste Vorsitzende Thomas Rettenmaier 41 Stimmen, Kassierer Karl-Heinz Buck erhielt 69 und als neue Schriftführerin stellte sich für ein Jahr Barbara Bullinger (77 Stimmen) zur Verfügung. In den Beirat wurden Renate Kling, Brigitte Winkler, Micha Kling als Ansprechpartner der Bretterwanzen, Christine Nigmann und Roland Knödler berufen.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder wurden ausgezeichnet: für 25 Jahre Gisela Vetter; für 40 Jahre Edith Glaser; für 50 Jahre Elisabeth Ilg, Roland Knödler, Hubert Rettenmaier, Monika Mezger, Gerhard Bauer, Otto Schäffner, Eugen und Hilde Balle sowie Elisabeth Kucher; für 70 Jahre Hermann Stegmaier.