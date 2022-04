Theater nach zwei Jahren Pause

Kartenbestellungen: Telefon 0152 / 51852900 ab 18 Uhr oder E-Mail an karten@chorfreunde.com. Karten gibt es auch noch an der Abendkasse.

Am kommenden Wochenende (Samstag um 19 und Sonntag um 18 Uhr) führen die „Bretterwanzen“, die Theatergruppe der Chorfreunde Hüttlingen, den Schwank „Der Keusche Lebemann“ im Bürgersaal auf.

Der ursprüngliche Termin am ersten Adventssonntag 2021 wurde wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt. Es wird die erste öffentliche Veranstaltung eines Hüttlinger Vereins seit zwei Jahren. Die „Bretterwanzen“ erwarten am Samstag und Sonntag bis zu 800 Gäste. Es sind genügend Karten im telefonischen Vorverkauf und an der Abendkasse noch vorhanden.

In den letzten zehn Wochen wurde der bereits gelernte Text aufgefrischt und seit vergangener Woche proben die neun Akteure auf der Bühne im Bürgersaal. Die restlichen Möbel und Requisiten werden bis Freitag komplett sein, so dass sich das Theaterensemble um Leiter Micha Kling und auch das Publikum wohlfühlen können. Kling hat sich entschieden, dass Stück gemäß der Originalvorlage von Franz Arnold und Ernst Bach in den Anfang des vorherigen Jahrhunderts zu legen. Hauptsächlich wird schwäbische Mundart gesprochen.

Zum Inhalt des Schwanks: Max Stieglitz, Prokurist (Micha Kling) bei Senffabrikant Julius Seibold (Andreas Bickel), hat wenig Glück bei den Frauen. Als er sich in die Tochter seines Chefs verliebt, steht ihm dieser hilfreich zur Seite, hätte er doch dadurch auch für sein Geschäft einen Gewinn. Gemeinsam hecken sie einen Plan aus, um das Mädchen, das sich einen „Mann mit Vergangenheit“ wünscht, zu überzeugen, Max wäre ein Lebemann. Sie versteigen sich sogar dazu, eine Liaison mit der berühmten Ria Ray zu erfinden. Als diese tatsächlich auftaucht, erreichen die Komplikationen ihren Höhepunkt. Bis es zum Happy End kommt, sind so manche Hindernisse zu überwinden und Missverständnisse aufzuklären.