Streit um erneut aufgebaggerte B19: Telekom weist jede Schuld von sich

Der Streit um die B19/Wasseralfinger Straße in Hüttlingen geht in die zweite Runde. Nachdem die Gemeinde Hüttlingen und der Gemeinderat am Donnerstag scharfe Kritik an der Telekom geübt hatten, weil das Unternehmen die frisch sanierte Straße für Kabelarbeiten wieder aufgebaggert hatte, meldete sich am Freitag die Telekom mit einer Pressemitteilung zu Wort.

In dem kurzen Schreiben an unsere Redaktion weist das Unternehmen jede Schuld von sich. Man bedauere, dass an der sanierten Straße aktuell Kabelarbeiten des Unternehmens stattfinden müsste. Dies haben aber nicht die Telekom zu verschulden, wird in der Mitteilung betont. Vielmehr stellt das Telekommunikationsunternehmen klar, dass bei der Sanierung der Straße Tiefbaumaßnahmen von der Stadt durchgeführt wurden. Dabei soll das von der Kommune beauftragte Tiefbauunternehmen angeblich ein Kabel der Telekom beschädigt haben. Die Störungen seien erst „nach Fertigstellung der Straße aufgetreten“, da Wasser durch mehrere Schadstellen in das Kabel eingedrungen sein soll. Als Beweis hat die Telekm dazu mehrere Bilder an unsere Redaktion geschickt.

Die Telekomtechniker vor Ort hätten danach durchaus „schnell reagiert“. Eine verkehrsrechtliche Anordnung sei umgehend beantragt worden, diese sei vom Landratsamt Ostalb Geschäftsbereich Verkehr aber mit Verzögerung bearbeitet worden. Erst nach Erhalt dieser verkehrsrechtlichen Anordnung habe die Telekom mit den Arbeiten beginnen können.

In der jüngsten Hüttlinger Gemeinderatssitzung hatten die erneuten Arbeiten an der Wasseralfinger Straße für großen Unmut gesorgt, da die Straße neun Monate lang gesperrt war und erst vor zwei Wochen wieder freigegeben werden konnte. Bürgermeister Günter Ensle hatte angekündigt, gegebenenfalls eine Klage gegen die Telekom anzustrengen, weil sie laut Verwaltung darüber informiert worden sei, wann mit der endgültigen Asphaltierung in Hüttlingen begonnen werden sollte.