Sternsingeraktion in Hüttlingen sammeln 11 255 Euro

Unter dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“ sind in der Heilig Kreuz Kirche Hüttlingen am 28. Dezember 43 Sternsinger ausgesandt worden.

Der Aussendungs-Gottesdienst, zu dem auch die kleineren Kinder zur Kindersegnung eingeladen wurden, wurde durch ein kleines Streicher-Orchester unter der Leitung von Isolde Schmerek festlich umrahmt.

Nachdem vor einem Jahr die Aktion ganz ausfallen musste, ist die Gemeinde dankbar, dass sie dieses Mal stattfinden konnte, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, wie Singen mit Maske und Besuch nur vor den Haustüren. Zudem war eine Anmeldung notwendig. Und so besuchten die Hüttlinger Sternsinger an drei Tagen immerhin über 230 Häuser und sammelten einen Betrag von 11 255 Euro.

Allen, die dazu beigetragen haben, ein herzliches Vergelt’s Gott! Besonderen Dank gilt den Sternsingern und ihren Familien, ohne deren Unterstützung die Aktion nicht möglich gewesen wäre.

Außerdem sind noch genügend Segensaufkleber vorhanden, die in der Heilig Kreuz Kirche ausliegen. Die Spenden werden nach dem Ende der Aktion zunächst direkt nach Aachen zum Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ überwiesen, von wo sie weitergeleitet werden an die weltweiten Projekte des Kindermissionswerks, vor allem zu denen die Katholische Kirchengemeinde Hüttlingen langjährige Beziehungen pflegt. Dazu zählt eine Schule in Burkina Faso, die von Schwester Rosemarie mit aufgebaut wurde. Dazu zählt auch das Säuglingsheim der Reutener Schwestern auf Nias in Indonesien, das nach dem Erdbeben vor einigen Jahren neu aufgebaut wurde und auch die Bubenstadt Esmeraldas der Comboni-Missionare in Ecuador.

Die Hüttlinger Sternsinger und das Organisationsteam bedanken sich auch im Namen der Partner vor Ort recht herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern und wünschen ein gesundes, neues Jahr.

Wer die Aktion noch finanziell unterstützen möchte, kann dies im Januar noch gerne tun, etwa in Form einer Überweisung an:

Zahlungsempfänger: Katholische Kirchengemeinde Hüttlingen

IBAN: DE65 6149 0150 0104 3300 07

VR-Bank Aalen eG BIC: GENODES1AAV

Verwendungszweck: Sternsingeraktion